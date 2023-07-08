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РФ назвала поставку кассетных боеприпасов Украине проявлением антироссийского курса
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РФ назвала поставку кассетных боеприпасов Украине проявлением антироссийского курса

МИД РФ: решение США поставить кассетные боеприпасы Украине является очередным проявлением агрессивного антироссийского курса
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину — это очередное проявление агрессивного антироссийского курса. Об этом в субботу, 8 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

Она указала, что такие действия нацелены на затягивание конфликта и войну «до последнего украинца». При этом поставка кассетных снарядов не окажет никакого влияния на ход спецоперации.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления». Очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — заявила Захарова.

По ее словам, опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий.

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7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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