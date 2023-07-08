Реклама
Прямой эфир
Мир
Неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области
Мир
РФ назвала поставку кассетных боеприпасов Украине проявлением антироссийского курса
Спорт
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА
Мир
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Общество
В парламенте Крыма рассказали о транспортном коридоре через новые регионы
Мир
Украина и Нидерланды определили сроки начала обучения пилотов управлению F-16
Происшествия
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ
Мир
Полиция прекратила дело об избиении Бритни Спирс
Общество
Утонувшие под Истрой мальчики ловили в водоеме рыбу
Мир
Пушилин назвал безысходностью решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов
Мир
Британский экс-генерал допустил раскол НАТО из-за позиции США по кассетным боеприпасам
Мир
Двое правоохранителей погибли после нападения неизвестных на участок полиции в Иране
Сюжет:

Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

0
Фото: t.me/VGA_news
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщил глава ВГА Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«ВСУ оказывают действия, которые дестабилизируют ситуацию на этой территории. Они не оставляют попыток уничтожить всё то, что направлено на обеспечение жизнедеятельности населения», — заявил он.

По его словам, в результате осколками посечена одна из служебных машин. Кроме того, у двоих сотрудников несколько царапин. Жертв нет.

По информации «Известий», во время обстрела сотрудники ВГА выполняли гуманитарную миссию. Они вместе с активистами «Народного фронта» поздравляли жителей подконтрольной российским войскам части области с Днем семьи, любви и верности. Они передали семьям, где воспитывается много детей, подарки, в которые вошли продукты питания, одежда, игрушки и другие вещи.

Артиллерийский обстрел начался в конце рабочей поездки. Часть колонны вовремя уехала, обстрел повредил одну из машин, уточнили в ВГА.

Отбрось соединения: попытка ВФУ захватить Балаклею провалилась
Российские ВС начали переброску резервов в Харьковскую область

Ранее, 12 мая, ВГА Харьковской области рекомендовала жителям покинуть регион из-за участившихся ударов со стороны ВСУ. Отмечалось, что жителям будет оказана поддержка в обустройстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023