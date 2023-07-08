Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщил глава ВГА Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«ВСУ оказывают действия, которые дестабилизируют ситуацию на этой территории. Они не оставляют попыток уничтожить всё то, что направлено на обеспечение жизнедеятельности населения», — заявил он.

По его словам, в результате осколками посечена одна из служебных машин. Кроме того, у двоих сотрудников несколько царапин. Жертв нет.

По информации «Известий», во время обстрела сотрудники ВГА выполняли гуманитарную миссию. Они вместе с активистами «Народного фронта» поздравляли жителей подконтрольной российским войскам части области с Днем семьи, любви и верности. Они передали семьям, где воспитывается много детей, подарки, в которые вошли продукты питания, одежда, игрушки и другие вещи.

Артиллерийский обстрел начался в конце рабочей поездки. Часть колонны вовремя уехала, обстрел повредил одну из машин, уточнили в ВГА.

Ранее, 12 мая, ВГА Харьковской области рекомендовала жителям покинуть регион из-за участившихся ударов со стороны ВСУ. Отмечалось, что жителям будет оказана поддержка в обустройстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.