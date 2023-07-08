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В парламенте Крыма рассказали о транспортном коридоре через новые регионы

Константинов заявил, что транспортный коридор через новые регионы в Крым сократит путь на 150 км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Трафик по альтернативным дорогам в Крым, пролегающим через территории новых российских регионов, возрастает. Транспортный коридор через Мелитополь сократит путь на полуостров примерно на 150 км по сравнению с маршрутом через Крымский мост, о чем 8 июля сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев. Live».

«Увеличился поток людей, которые едут с той стороны в сторону Крыму, например, за последние сутки-двое увеличился более чем на тысячу ежедневный проезд, несмотря на все сложности, которые там есть», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что проделывается огромный объем работ по ремонту дороги в Крым через Мелитополь и Джанкой по побережью Азовского моря. Отремонтировано уже 450 км дороги, остались «небольшие совершенно куски».

«В перспективе это будет один из маршрутов попадания в Крым — это минус 150 км примерно, чем людям ехать через мост, когда эта дорога станет абсолютно безопасной», — заключил он.

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В начале июля президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства указал на важность организации мер безопасности для россиян, которые едут отдыхать по Крымскому мосту. Также он поручил оценить все риски, с которыми могут столкнуться граждане при использовании маршрутов через новые регионы России.

В июле начался активный курортный сезон. На фоне отсутствия авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. Минтранс Республики Крым уточнил, что на утро 4 июля длина пробки со стороны Краснодарского края составляла 4 км.

По состоянию на 8 июля затор, образовавшийся со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту, был ликвидирован.

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