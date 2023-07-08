Утонувшие под Истрой мальчики ловили в водоеме рыбу

Два мальчика, утонувшие в пожарном пруду в садовом товариществе «Луна-2» в подмосковной Истре, ловили в нем рыбу. Об этом 8 июля сообщила прокуратура Московской области.

«Предварительно установлено, что дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у пожарного водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Трагедия произошла днем 7 июля. В связи с произошедшим Истринская городская прокуратура проводит проверку по факту возможного нарушения законодательства о несовершеннолетних.

Ранее «Известия» сообщили, что погибшие были братьями 7 и 5 лет.