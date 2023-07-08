Сторонники консерватизма сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси

Сторонники консервативного движения Alt-Info сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси. Об этом сообщили 8 июля его организаторы.

Tbilisi Pride должен был пройти тем же днем на закрытой территории у острова Лиси. Утром сторонники Alt-Info собрались рядом с местом проведения фестиваля и двинулись маршем на него. Полиция оцепила территорию, но не смогла сдержать толпу.

«Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать на маршрутных такси. Министерство внутренних дел не смогло обеспечить безопасность фестиваля», — говорится в сообщении в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Члены Alt-Info разобрали декорации и сборные конструкции, сожгли символику фестиваля.

В прошлом году проведение фестиваля также привело к протестам. 2 июля 2022 года несколько тысяч человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на митинг противников ЛГБТ-сообщества.