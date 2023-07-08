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Канада осудила использование кассетных боеприпасов

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Фото: REUTERS/Hans Lucas
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Правительство Канады осудило использование кассетных боеприпасов после того, как США объявили об их передаче Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 июля телеканалом CTV News.

«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец воздействию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Канада приняла Конвенцию по кассетным боеприпасам, которую с 2008 года подписали 123 государства и 111 ратифицировали. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

«Канада полностью соблюдает конвенцию, и мы серьезно относимся к своему обязательству в соответствии с конвенцией поощрять ее универсальное принятие», — заявило правительство страны.

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7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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