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Дания закупит компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины

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Фото: соцсети
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Датское агентство международного развития при МИД закупит компьютеры для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом 8 июля сообщил телеканал RT.

Ведомство объявило тендер на закупку и доставку 50 компьютеров. Общая стоимость контракта не должна превышать €74 тыс.

Закупка осуществляется в рамках Антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине (EUACI). Ее задача заключается в сокращении коррупции на Украине на национальном и местном уровнях.

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Ранее, 3 июля, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и Дания в ближайшее время передадут Украине десятки танков Leopard 1A5.

Перед этим, 30 июня, минобороны Дании сообщило о передаче Украине в очередном пакете военной помощи на 1,3 млрд датских крон ($190 млн) ракет ПВО и средств на закупку артиллерийских боеприпасов.

Ранее, 22 июня, Копенгаген запросил у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению истребителей F-16. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты Вооруженных сил Украины могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков уже летом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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