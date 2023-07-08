Требования, которые Британия выдвинула к Вооруженными силам Украины (ВСУ) по применению и обслуживанию танков Challenger-2, делают использование бронемашин практически невозможным. Об этом 7 июля сообщило издание InfoBRICS.

По данным портала, Лондон добивается от Киева гарантий, что ВСУ не будут использовать Challenger-2 в рискованных операциях. Также обслуживать и транспортировать танки необходимо в особых условиях, что делает машины самой капризной техникой украинской армии.

Кроме того, западная тяжелая техника не предназначена для ведения боя на местности, подобной украинской, да и в целом западные танки на 30% больше и тяжелее советских и российских машин.

«Даже гораздо более легкие бронетранспортеры советской эпохи испытывают сложности с передвижением по степной грязи. Это делает практически невозможным проведение маневров, вынуждая военных передвигаться по дорогам, из-за чего они становятся легкими целями для боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии, ударных вертолетов и пехоты», — уточняет «Газета.Ru».

Развертывание тяжелых танков Challenger-2 стало не только бесполезным для ВСУ, но и «губительным для насильственно призванных на службу граждан Украины».

В мае в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Тогда же Киеву были переданы танки Challenger 2.

В апреле газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.