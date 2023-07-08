Пушилин назвал безысходностью решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов

Решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов никак не повлияет на ход спецоперации. Об этом 8 июля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это (передача Киеву кассетных боеприпасов. — Ред.) никак не повлияет на ход специальной военной операции, план по демилитаризации Украины будет выполнен», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

Врио главы республики отметил, что ход Вашингтона по передаче таких боеприпасов Киеву связан с безысходностью и низкими политическими рейтингами как президента США Джо Байдена, так и украинского лидера Владимира Зеленского.

Он также назвал нулевыми обещания Киева минимизировать риск применения кассетных боеприпасов для мирного населения.

«Киевские гарантии Вашингтону, что кассетные снаряды будут использоваться аккуратно, — это оксюморон. Как можно использовать аккуратно оружие, которое является неизбирательным? А цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, — ноль», — отметил Пушилин

Он также подчеркнул, что за всё время конфликта не было успешных попыток договориться с украинской стороной. «Их подписи не значат ничего», — подытожил Пушилин.

Ранее в этот день член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что оставшиеся запасы кассетных боеприпасов американские власти должны ликвидировать. Он назвала ошибкой передачу таких снарядов Киеву, поскольку даже спустя десятки лет после вьетнамской войны в Лаосе США тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов, которые калечат мирных жителей.

В этот же день экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что поставки кассетных боеприпасов уменьшат эффективность украинской армии, по сравнению с временем, когда она использовала обычные осколочно-фугасные снаряды.

О том, что Вашингтон передаст Украине кассетные боеприпасы 7 июля сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Киев гарантировал ответственное использование таких снарядов. В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это решение жестом отчаяния со стороны Вашингтона.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.