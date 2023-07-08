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Президент Украины Зеленский посетил остров Змеиный

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Об этом 8 июля он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео.

На кадрах украинский лидер прибывает на остров на скоростной моторной лодке вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Зеленского и Ермака сопровождают несколько военных с автоматами. Сами Зеленский и Ермак высадились на остров в бронежилетах.

Поездка Зеленского была приурочена к 500-дневному началу спецоперации России на Украине.

Флаг не в руки: российские войска пресекли высадку ВФУ на остров Змеиный
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30 июня прошлого года Вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что Вооруженные силы Украины обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. Тогда он отметил, что эта акция будет стоить дорого.

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк 4 июля заявляла, что территория острова возвращена под юрисдикцию государства и ВСУ установили там государственный флаг страны. Но в тот же день Гуменюк признала, что информация о появлении флага на острове Змеиный была ложью. В эфире американского телеканала CNN она пояснила, что флаг сбросили с вертолета. Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически».

Позже, 7 июля, прошлого года официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, но российские военные нанесли по острову ракетный удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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