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Мужчину насмерть задавило плитой на стройке в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мужчина скончался после того, как его придавило плитой на стройке в Московском районе Санкт-Петербурге. Об этом 8 июля рассказал источник «Известий».

«На стройке ЖК на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб», — рассказал он.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Также в этот день на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа. От полученных травм он также скончался на месте. ЧП произошло на 2-й улице Марьиной Рощи.

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