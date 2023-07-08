Мужчину насмерть задавило плитой на стройке в Санкт-Петербурге

Мужчина скончался после того, как его придавило плитой на стройке в Московском районе Санкт-Петербурге. Об этом 8 июля рассказал источник «Известий».

«На стройке ЖК на Киевской улице, дом 7, мужчину придавило плитой. От полученных травм он погиб», — рассказал он.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Также в этот день на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа. От полученных травм он также скончался на месте. ЧП произошло на 2-й улице Марьиной Рощи.