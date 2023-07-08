Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил об отсутствии определенности по встрече Путина и Эрдогана
Мир
Захарова оценила намерение Киева вести учет кассетных боеприпасов
Армия
В Запорожской области сообщили о брошенных позициях ВСУ в районе Пятихаток
Происшествия
Почти 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье из-за непогоды
Армия
Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада
Мир
МИД РФ заявил об обеспокоенности новым витком эскалации в Косово и Метохии
Общество
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидирована
Общество
В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около тысячи пар
Мир
В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
Спорт
Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе
Армия
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай зависит от западных компаний. Об этом он заявил 7 июля в интервью телеканалу CNN, пересказывая их разговор.

По его словам, такой разговор состоялся после визита Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение. С тех пор как Россия вошла на Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. Будьте осторожны», — сказал Байден.

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Напряженные отношения между США и КНР возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

В связи с последним инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что глава с аэростатом должна быть закрыта. Блинкен прибыл в КНР накануне, его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США.

Позднее, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил надежду на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире.

3 июля Госдеп США призвал американских граждан по возможности отказаться от визитов в Китай. Ведомства отмечает, что предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риском неправомерных задержаний».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023