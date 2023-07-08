Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада

Президент США Джо Байден предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китай зависит от западных компаний. Об этом он заявил 7 июля в интервью телеканалу CNN, пересказывая их разговор.

По его словам, такой разговор состоялся после визита Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение. С тех пор как Россия вошла на Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. Будьте осторожны», — сказал Байден.

Напряженные отношения между США и КНР возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

В связи с последним инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что глава с аэростатом должна быть закрыта. Блинкен прибыл в КНР накануне, его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США.

Позднее, 23 июня, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил надежду на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире.

3 июля Госдеп США призвал американских граждан по возможности отказаться от визитов в Китай. Ведомства отмечает, что предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риском неправомерных задержаний».