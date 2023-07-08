ЦИК пригласила членов избиркомов СНГ на выборы президента РФ в 2024 году

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пригласил членов центральных избирательных органов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на президентские выборы в России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщил 8 июля Telegram-канал комиссии.

«Мы хотели бы, чтобы вы нашли время в своем рабочем графике и приехали к нам в марте 2024 года для участия в наблюдении за выборами президента России. Мы будем рады видеть всех вас», — цитируется заявление Булаева, сделанное на заседании консультативного совета руководителей центральных избирательных органов стран СНГ в Ташкенте.

Также он предложил провести в марте того же года большую научно-практическую конференцию. По его мнению, совет может выступить в качестве ее соорганизатора.

Булаев и члены Центризбиркома Людмила Маркина и Павел Андреев находятся в Узбекистане в качестве наблюдателей за досрочными выборами президента страны. Голосование пройдет 9 июля, отмечает «Газета.Ru».

В начале июля глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила президенту России Владимиру Путину, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы «Выборы» будет готов к президентской кампании в 2024 году. Преимуществом цифрового аналога станет то, что он будет также полностью автономен от глобального интернета, отметила она.

17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер пока не делал официальных заявлений об участии, так как еще рано и он занят другими делами.