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Карта спецоперации на Украине 8 июля

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 июля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что в течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южно-Донецком направлениях.

Так, на донецком направлении действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское (ДНР).

В районе населенного пункта Михайловка в ДНР уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В Авдеевке уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-30.

Конашенков добавил, что на краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское (ДНР). В районе этого же населенного пункта пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на этом направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов. Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Дорожнянка пресечена деятельность украинской ДРГ.

На этом направлении противник потерял более 170 человек. Еще более 30 украинских боевиков уничтожены на купянском направлении, до 40 — на херсонском.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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