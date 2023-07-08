Двое детей утонули в Истринском районе Подмосковья

Двое детей утонули в водоеме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Луна» в Истринском районе Московской области. Об этом 8 июля сообщил источник «Известий».

Известно, что погибшие — братья. Старшему было семь лет, младшему — пять. Обстоятельства трагедии уточняются.

2 июля сообщалось, что в Ленинградской области в карьере на территории СНТ «Северная жемчужина» утонул тринадцатилетний мальчик. Когда врачи прибыли на место, ребенок уже лежал бездыханный на берегу. Из воды его достали друзья, с которыми он пришел искупаться на карьер.