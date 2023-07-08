Российских спортсменов допустят к Азиатским играм в нейтральном статусе

До 500 спортсменов из России и Белоруссии допустят к участию в организованных в этом году Азиатских играх в Ханчжоу, они выступят в нейтральном статусе. Об этом 8 июля сообщил портал Insidethegames.

«Сегодня было согласовано, что до 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены до участия в Азиатских играх, которые пройдут в текущем году в Ханчжоу, чтобы помочь им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — уточняется в сообщении.

Допущенные к первенству россияне и белорусы «не получат право на медали».

Игры пройдут в Китае, использование россиянами и белорусами национальной символики будет запрещено.

В конце июня российские спортсмены были отстранены от участия в любых турнирах и матчах, проходящих в Чехии. Инициаторами запрета выступили спортивные союзы страны. Его поддержало руководство Национального агентства спорта.

В марте Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Однако тем спортсменам, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности РФ, предложено отказывать в участии в турнирах.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

Месяцем ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.