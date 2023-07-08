Российский экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Соответствующие кадры опубликовало в субботу, 8 июля, Министерство обороны РФ.

Экипаж обнаружил выдвижение боевой бронированной машины украинских боевиков и нанес удар высокоточным вооружением.

Объект был уничтожен.

Ранее в этот день ведомство также публиковало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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