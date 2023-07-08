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Захарова оценила намерение Киева вести учет кассетных боеприпасов

Захарова: учет кассетных боеприпасов при нынешних киевских властях невозможен
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Заявления об учете и отчете не имеют отношения к Украине при действующем киевском режиме. Об этом 8 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы минобороны Украины Алексея Резникова о принципах, которых будут придерживаться украинские боевики при использовании кассетных снарядов.

«Среди них «строгий учет» и «отчет». Кому он это рассказывает?» — задалась вопросом дипломат.

Она подчеркнула, что «учет и отчет — это не про Украину» при действующей власти.

Накануне Резников заявил, что кассетные боеприпасы США, в частности, не будут использоваться на территории РФ, их будут применять только «в местах скопления российских военных». Киев также намерен вести строгий учет их использования. Кроме того, он отметил, что Украина отчитается перед западными партнерами об использовании этих снарядов.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи.

По его словам, Киев предоставил письменные гарантии того, что оружие будет применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

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После этого политолог Юрий Светов рассказал «Известиям», что кассетные боеприпасы представляют серьезную угрозу не только для военных, но также для гражданского населения.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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