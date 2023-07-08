Взрыв прогремел в жилом доме в Румынии

Взрыв и последующий пожар произошли в жилом доме в Румынии, из здания эвакуировали 70 человек. Об этом 8 июля сообщил телеканал Antena3.

Пожар вспыхнул в подвале здания и вызвал сильное задымление. В пожаре сгорели различные предметы, а из-за высокой температуры в здании прорвало магистральный водопровод.

Пожарные потушили возгорание. Около 70 человек были эвакуированы. Причиной возгорания, предварительно, стал взрыв смеси паров из подвала.

Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим. Так, 43-летний мужчина получил ожоги рук и лица, другой пострадавший был доставлен в больницу с отравлением и ожогами дыхательных путей.

В конце мая в результате пожара в жилом доме в Абу-Даби погибли шесть человек. Еще семь человек получили ранения.