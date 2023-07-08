Найден еще один пропавший при сплаве в Бурятии турист
Спасатели обнаружили седьмого туриста, ранее пропавшего в Бурятии при сплаве на реке Снежная. Об этом 8 июля сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
«Спасатели МЧС России доставили 7-го туриста в поселок Новоснежная Иркутской области», — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 после доставки туриста снова вернулся в район поисков, мероприятия продолжаются, уточняет «Газета.Ru».
По данным ведомства, пропавшей числится еще одна туристка. В поисковой операции задействована авиация, водная и наземная группировки спасателей.
Катамараны с группой из восьми туристов, совершавшей сплав по реке Снежная в районе села Выдрино, опрокинулись 6 июля. Накануне были найдены шесть туристов.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту происшествия.