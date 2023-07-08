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Синоптик предупредила о температурных скачках в Москве в июле

Синоптик Позднякова: вторая половина июля начнется волной прохлады
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В июле москвичей ожидают температурные скачки. Об этом 8 июля сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, волны жары в Москве будут сменять прохладные дни. Специалист отметила, что первая неделя второго месяца лета в российской столице была на два градуса выше климатической нормы.

«В ближайшие выходные дни начнется адвекция прохладного воздуха, температура вернется к норме. Наиболее низкая дневная температура прогнозируется на период 10–12 июля», — предупредила синоптик.

Позднякова уточнила, что после в столицу придет южный ветер и к середине июля температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.

«Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные плюс 23 — плюс 28», — подчеркнула синоптик.

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Ранее, 7 июля, Позднякова рассказала, что в Москве в июле и августе температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Она обратила внимание на то, что за последние годы при оценке погоды изменилось само понятие нормы и аномалии. Так, климат в столице потеплел, изменились и температурный режим, и режим осадков.

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