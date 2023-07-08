Минздрав Подмосковья: при ударе молнии в Коломне пострадал один человек

После удара молнии в подмосковной Коломне одному человеку потребовалась медицинская помощь. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения по региону.

Согласно имеющейся информации, 43-летнюю местную жительницу госпитализировали с обожженными ногами.

Позже глава Городского округа Коломна Александр Гречищев уточнил, что пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в пятницу стало известно, что во время грозы в Коломне молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди.

Кроме того, из-за сильных осадков в городе затопило магазины. На кадрах с места событий видно, как вода стекает по лестницам и заливает нижние этажи помещений.

В пресс-службе столичного подразделения МЧС заявили о сохранении непогоды до полудня 8 июля и предупредили о возможных порывах ветра до 15–20 м/с.

Спасатели рекомендуют водителям в ближайшее время воздержаться от маневров на дороге, а пешеходам — избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Коломне затоплены несколько улиц и площадь возле ж/д станции. При этом вокзал работает в штатном режиме, движение поездов не прерывалось.Также в отдельных районах наблюдаются перебои в электроснабжении.

В сложившихся условиях дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень.