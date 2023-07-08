В Коломне во время ливня рухнул фонарный столб
В распоряжении «Известий» 7 июля появилось видео падения фонарного столба во время ливня в Коломне.
На кадрах видно, что сначала на проезжую часть обрушилось дерево. Следом за ним на дорогу прямо перед движущимися автомобилями упал столб.
Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
Ранее в этот день в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Пострадавшая жительница была доставлена в больницу с ожогами.
Также из-за сильных осадков затопило магазины. На кадрах видно, как вода течет с улицы по лестницам и заливает нижние этажи помещений. Сотрудники пытаются справиться с потопом подручными средствами.
При этом в Сети появилось видео, как на улицах Коломны во время ливня занимаются серфингом.
По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15–20 м/с.
Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.