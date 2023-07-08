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Семья из освобожденного от ВСУ поселка поделилась историей своей любви

Военный из ЛНР рассказал, что познакомился с будущей женой в госпитале
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин ко Дню семьи, любви и верности 8 июля рассказал о семье с маленьким мальчиком, которая проживает на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Гера — шестилетний мальчишка из ЛНР. Он никогда не видел мирной жизни. Всё его детство прошло в двух километрах от фронта. Потому он знает о войне больше других российских детей.

«Где еще ленточка белая, тоже лучше не ходить», — говорит мальчик.

Его отец Юрий, экс-боец батальона «Призрак», воевал за родную землю все восемь лет. Год назад он вернулся домой в родной, освобожденный от врага город. Ранее он в составе «Призраков» бился за поселок Желобок, в котором теперь гуляет с сыном.

Юрий рассказал, что до знакомства со своей женой был в реанимации в бессознательном состоянии.

«Очнулся, а она стоит рядышком», — поделился он историей знакомства со своей любовью.

Хранительница домашнего очага семьи Гриценко Марина работала санитаркой, когда Юрия привезли в госпиталь тяжелораненого. Она рассказала, что он понравился ей спокойствием и уверенностью в себе, что очень много значило в то время.

А спустя пару лет на свет появился их сын Герман. Во время службы отец Юрий очень редко бывал с семьей, но после того, как его комиссовали, он стал наверстывать упущенное время, и теперь совсем не расстается с сыном.

Гера завороженно рассматривает руины поселка-призрака Новотошковское. Отец учит его осторожности. Сын должен понимать, где можно ходить, где нет, что можно трогать, а что нельзя.

8 июля — День семьи, любви и верности: история святых Петра и Февронии, традиции праздника

В России 8 июля отмечают теплый и вдохновляющий праздник — День семьи, любви и верности. Установленное в честь святых покровителей Петра и Февронии торжество берет свое начало еще в Средневековой Руси, а традиции празднования передаются из поколения в поколение. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу.

2 июня 2022 года бойцы ЛНР рассказали корреспондентам «Известий» об укрепрайоне вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе поселка Новотошковское. Его создавали там с 2014 года, но продержался он недолго. Бои вокруг Новотошковкого шли два месяца, а сам поселок освободили за две недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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