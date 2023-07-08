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Белый дом: власти США передадут Украине кассетные боеприпасы

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США передадут Украине кассетные боеприпасы. Об этом 7 июля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Как пояснили в администрации американского президента Джо Байдена, применение кассетных снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

При этом в Белом доме выразили уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

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Ранее в этот день старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут также подтвердила, что Украина дала гарантии ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонию Гутерриш выступил против того, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя. Отмечается, что он поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции.

Накануне официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что администрация США объявит 7 июля о новой поставке для Украины, которая будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках пакета стоимостью более $500 млн Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поставка кассетных боеприпасов станет очередным шагом к эскалации.

Между тем, военный политолог Александр Перенджиев заявил «Известиям», что передача кассетных боеприпасов связана с тем, что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан. По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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