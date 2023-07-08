Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 8 июля сообщил, что российские самолеты и вертолеты нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь авиационных ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Зыбинский, в ходе проведения поисково-разведывательных действий группой спецназа в районе населенного пункта Песчаное барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожено артиллерийское орудие американского производства M777.

По его словам, в районе населенного пункта Берестовое расчет гаубицы «Мста-Б» ликвидировал бронетранспортер (БТР) и до отделения личного состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, беспилотник группировки «Запад» выявил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 32-й бригады ВСУ. В ходе стрелкового боя противник понес потери до отделения. Двоих боевиков удалось взять в плен.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубица Д-20, а также САУ Krab польского производства.

Тогда же Зыбинский сообщил, что армейская и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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