Мечтать не вредно 2

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Посадка за рулем вертикальная, но кресла удобны и снабжены подогревом и вентиляцией
Фото: Борис Ульзибат
Посадка за рулем вертикальная, но кресла удобны и снабжены подогревом и вентиляцией
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Кресла среднего ряда снабжены массажем и выдвижными отоманками для ног. Стоит также отметить флокированные углубления под мобильные телефоны
Фото: Борис Ульзибат
Кресла среднего ряда снабжены массажем и выдвижными отоманками для ног. Стоит также отметить флокированные углубления под мобильные телефоны
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Протиснуться на третий ряд не так-то просто
Фото: Борис Ульзибат
Протиснуться на третий ряд не так-то просто
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Объем багажника 427 л, у третьего ряда складываются только спинки, образуя ступеньку
Фото: Борис Ульзибат
Объем багажника 427 л, у третьего ряда складываются только спинки, образуя ступеньку
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