Глава МАГАТЭ осудил несоблюдение военными запретной зоны вокруг ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал военных, игнорирующих наличие закрытых территорий вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK в субботу, 8 июля.
«Я пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС. Однако началось контрнаступление, и командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул Гросси.
Вместе с тем глава МАГАТЭ заверил, что не планирует отступать и в дальнейшем сделает всё возможное для снижения рисков.
Ранее, 29 июня, Гросси признался, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области вызывает обеспокоенность, так как посреди передней линии соприкосновения находится ЗАЭС.
В свою очередь посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов призвал не допустить продолжения регулярных обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. По его словам, последствия могут быть катастрофическими.
23 июня в Калининграде прошел очередной раунд консультаций относительно ситуации на ЗАЭС. На встрече выступили глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Спикеры обсудили ожидаемые конкретные шаги от секретариата МАГАТЭ, которые будут направлены на предотвращение ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, прилегающей территории и объектам инфраструктур.
Гросси посетил ЗАЭС 15 июня. После визита он заявил, что команда МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки, а также добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией с целью «помочь предотвратить ядерную аварию».
Запорожская АЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль Российской Федерации после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября прошлого года за АЭС наблюдают члены МАГАТЭ.