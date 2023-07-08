Реклама
Прямой эфир
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Мир
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Происшествия
Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Воронежу
Сюжет:

Глава МАГАТЭ осудил несоблюдение военными запретной зоны вокруг ЗАЭС

Гросси назвал недопустимым отказ военных признать ряд территорий у ЗАЭС закрытыми для них
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал военных, игнорирующих наличие закрытых территорий вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK в субботу, 8 июля.

«Я пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС. Однако началось контрнаступление, и командиры военных подразделений не признают наличие территорий, в которые им нельзя заходить. Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул Гросси.

Вместе с тем глава МАГАТЭ заверил, что не планирует отступать и в дальнейшем сделает всё возможное для снижения рисков.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Ранее, 29 июня, Гросси признался, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области вызывает обеспокоенность, так как посреди передней линии соприкосновения находится ЗАЭС.

В свою очередь посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов призвал не допустить продолжения регулярных обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков. По его словам, последствия могут быть катастрофическими.

23 июня в Калининграде прошел очередной раунд консультаций относительно ситуации на ЗАЭС. На встрече выступили глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Спикеры обсудили ожидаемые конкретные шаги от секретариата МАГАТЭ, которые будут направлены на предотвращение ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС, прилегающей территории и объектам инфраструктур.

Гросси посетил ЗАЭС 15 июня. После визита он заявил, что команда МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки, а также добавил, что эксперты продолжат постоянно наблюдать за ситуацией с целью «помочь предотвратить ядерную аварию».

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль Российской Федерации после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября прошлого года за АЭС наблюдают члены МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023