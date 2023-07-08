Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Минимум 196,7 тыс. жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации из-за ливней. Об этом 8 июля сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что решение об эвакуации в специальные центры было принято из-за угрозы оползней и затопления в связи с сильными осадками в регионе.
По данным метеорологов, дожди на территории префектуры могут идти до конца недели.
Ранее, 3 июля, около 500 тыс. жителей юго-западной части Японии получили уведомление о необходимости эвакуироваться из-за угрозы разлива рек и оползней, вызванных продолжающимися ливнями.