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В Японии почтили память экс-премьера Абэ в годовщину его убийства

NHK: жители Японии принесли цветы к месту убийства Синдзо Абэ в годовщину трагедии
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Фото: NHK
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Жители Японии с раннего утра приносят цветы к месту убийства японского экс-премьера Синдзо Абэ, чтобы почтить его память в годовщину трагедии. Об этом 8 июля сообщил телеканал NHK.

Траурные мероприятия по случаю годовщины также пройдут в Токио, где в буддийском храме Дзодзёдзи состоится поминальная служба.

По информации телеканала, на службе будут присутствовать действующий глава правительства Японии Фумио Кисида и члены правящей Либерально-демократической партии.

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Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда тот выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании. 67-летний политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако спустя несколько часов скончался в больнице.

Во время ареста убийца 41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

22 июля стало известно, что подозреваемый заключен под стражу по решению окружного суда Нары, а рассмотрение его дела продлится до конца ноября. По данным Kyodo, в суде будут выяснять, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность. Для этого обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Ямагами 25 июля перевели в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения медицинского освидетельствования на предмет психических заболеваний.

7 января дело Ямагами передали в прокуратуру по дополнительному подозрению. Согласно имеющейся информации, обнаруженные в квартире подозреваемого самодельные пистолеты соответствуют характеристикам запрещенных для частного использования и хранения предметов.

10 января убийца Абэ был признан вменяемым по итогам психиатрической экспертизы.

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