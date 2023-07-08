Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву, доставили в Кунцевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ЗАО Москвы. Кадры с места событий 8 июля показали «Известия».
На представленной записи видно, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают двух мужчин на пути в здание следственного отдела.
Накануне сообщалось о задержании подозреваемых.
Сам инцидент произошел 6 июля. По словам Пономаревой, она сидела вместе с подругой на остановке, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка!» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката была повреждена сетчатка глаз.
Потерпевшая отмечает, что ранее сталкивалась с угрозами и преследованием. Женщина уверена, что это нападение связано с ее работой. Так, 7 июля Пономарева рассказала, что поводом могло стать дело судьи Сергея Котова о получении взятки в размере 13 млн рублей, по которому она проходила в качестве свидетеля.