Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля

Облачность с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 8 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В отдельных районах города ожидается гроза. Температура воздуха будет варьироваться от +22 до +24 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6–11 м/c, при грозе порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Отмечается, что местами в Московской области может идти сильный дождь.

В ночь на 9 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. Ветер сменится на северный, северо-западный.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что из-за сильных ливней в регионе дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

3 июля руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.

23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.