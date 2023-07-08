Реклама
Прямой эфир
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Мир
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Происшествия
Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Воронежу
Сюжет:

Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля

Гидрометцентр: похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Похолодание до 16–18 градусов тепла днем прогнозируется в Москве в начале следующей недели, такой температурный фон характерен для начала июня. Об этом 8 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкие перемены начнутся с понедельника, 10 июля, уточнили в Гидрометцентре.

«Днем максимальная температура будет уже 18–20 градусов, воздушные массы с севера. Это на 1–2 градуса ниже нормы, а вот во вторник, среду аномалия будет 3–4 градуса. Температурный фон ожидается от 16 до 21 градуса днем. Это прохладно, такая температура характерна для самого начала июня», — сказал он ТАСС.

До конца следующей рабочей недели не стоит ожидать возвращения тепла, а в выходные температура вновь поднимется до плюс 20–25 градусов, добавил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что в течение всей рабочей недели будет облачно, местами небольшой дождь.

По холодным следам: в какие регионы придут летние заморозки
Редкие для конца июня минусовые температуры принесет скандинавский циклон

Накануне метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице во второй половине лета. Июль и август по температуре и осадкам будут находиться в пределах климатической нормы, сказала она. Позднякова уточнила, что за последние годы при оценке погоды изменилось само понятие нормы и аномалии.

6 июля в погодном центре «Фобос» предупредили, что со следующей недели в московском регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем.

Уточняется, что постепенный спад температуры начнется уже в пятницу — температура воздуха не составит больше +28 градусов в отличие от 30-градусной жары, которая была на неделе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023