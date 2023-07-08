Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля

Похолодание до 16–18 градусов тепла днем прогнозируется в Москве в начале следующей недели, такой температурный фон характерен для начала июня. Об этом 8 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкие перемены начнутся с понедельника, 10 июля, уточнили в Гидрометцентре.

«Днем максимальная температура будет уже 18–20 градусов, воздушные массы с севера. Это на 1–2 градуса ниже нормы, а вот во вторник, среду аномалия будет 3–4 градуса. Температурный фон ожидается от 16 до 21 градуса днем. Это прохладно, такая температура характерна для самого начала июня», — сказал он ТАСС.

До конца следующей рабочей недели не стоит ожидать возвращения тепла, а в выходные температура вновь поднимется до плюс 20–25 градусов, добавил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что в течение всей рабочей недели будет облачно, местами небольшой дождь.

Накануне метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице во второй половине лета. Июль и август по температуре и осадкам будут находиться в пределах климатической нормы, сказала она. Позднякова уточнила, что за последние годы при оценке погоды изменилось само понятие нормы и аномалии.

6 июля в погодном центре «Фобос» предупредили, что со следующей недели в московском регионе ожидается значительное похолодание, температура опустится до +17 градусов днем.

Уточняется, что постепенный спад температуры начнется уже в пятницу — температура воздуха не составит больше +28 градусов в отличие от 30-градусной жары, которая была на неделе.