Госдеп США одобрил поставку ракет AMRAAM Швеции и Hellfire Франции

Госдепартамент США одобрил возможную продажу ракетного оружия на сумму порядка $808 млн Франции и Швеции. б этом в пятницу, 7 июня, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

Речь идет о поставке шведскому правительству ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования общей стоимостью около $605 млн. В ответ на запрос Франции была согласована потенциальная сделка по продаже ракет класса «воздух – земля» AGM-114R2 Hellfire и комплектующих примерно за $203 млн.

Следующим шагом должно стать утверждение в конгрессе. В обоих случаях, как подчеркивает DSCA, поставки не окажут негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США и не изменят базовый военный баланс в Еврозоне.

Ранее, 16 июня, американский Госдеп дал согласие на отправку военных беспилотников (БПЛА) MQ-9A Block 5 и связанного с ними оборудования стоимостью $611 млн в Нидерланды. Предполагается, что этот шаг позволит государству противостоять текущим и будущим угрозам.

Кроме того, отметили в Агентстве по сотрудничеству, на вооружении Нидерландов уже есть аналогичные модели беспилотников, поэтому внедрение новых не должно вызвать сложностей.