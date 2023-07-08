Эрдоган заявил о праве Украины на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о том, что Украина имеет право на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он заявил 7 июля пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал турецкий лидер.
Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Он отметил, что Турция ожидает выполнения взятых на себя Швецией обязательств. Он также указал, что вопрос со вступлением страны будет затронут на июльском саммите НАТО.
Накануне, 6 июля, в канцелярии Эрдогана подтвердили запланированную на 7 июля встречу главы государства с украинским лидером в Стамбуле. Отмечалось, что после встречи в павильоне Вахдеттин (одна из резиденций турецкого лидера) может состояться пресс-конференция.
О том, что Зеленский планирует посетить Стамбул по приглашению турецкого коллеги, в тот же день сообщала газета Habertürk.