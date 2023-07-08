Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания

Четыре человека погибли после обрушения жилого дома в городе Ресифи на северо-востоке Бразилии. Об этом 7 июля сообщает Globo со ссылкой на спасательные службы.

По информации издания, инцидент произошел рано утром, в 06:07 по местному времени. Один из блоков здания полностью обрушился, в нем находилось 16 квартир. Второй блок обрушился частично, в нем были задеты восемь квартир.

По данным пожарной части, общее количество пострадавших при обрушении достигло 20 человек. Трое из них были спасены и госпитализированы, четверо мужчин с легкими травмами были обнаружены неподалеку от здания.

Еще девять человек продолжают находиться под обломками: двое мужчин, две женщины, а также пятеро детей и подростков. Спасателям удалось установить местонахождение некоторых из них.

Всего к работе привлечены 50 пожарных и 40 добровольцев, а также другие специальные службы.

Как уточняется, в 2010 году четырехэтажное здание, известное как «здание-гроб», было признано непригодным для использования, всех жителей выселили. Однако уже через два года жильцы 12 квартир снова вернулись туда. В 2018 году была проведена новая проверка, подтвердившая необходимость запрета эксплуатации здания.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что девять человек, найденных под завалами, погибли в результате обрушившегося в египетской Александрии 13-этажного здания. Правоохранительные органы Египта смогли задержать владельца здания и четырех подрядчиков.

Об обрушении 13-этажного здания на севере Египта стало известно 26 июня. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. В завалах вспыхнул пожар, который был потушен.