В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку произошел пожар в здании торгового центра. Об этом 7 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксировано прямое попадание в ТЦ «Галактика» по улице Добровольского с последующим возгоранием», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также СЦКК зафиксировал прямое попадание в один из жилых домов. Кроме того, в результате удара ВСУ еще два дома получили повреждения.

Пострадали два человека, в настоящий момент их состояние уточняется.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ полностью разрушено здание почты.

7 июля украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку. Суммарно было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Пострадавших не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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