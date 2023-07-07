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Белый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов Украине

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США отправят Украине кассетные боеприпасы в качестве военной поддержки. Об этом 7 июля заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Во время брифинга в Белом доме он сказал, что Киев «не останется безоружным», пока Вашингтон наращивает производство некассетных снарядов для будущих поставок.

Также Салливан подчеркнул, что украинская сторона обязалась использовать кассетные бомбы «с осторожностью», не создавая дополнительных угроз для мирного населения. Кроме того, Киев пообещал разминировать территории, на которых применялся данный тип оружия.

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Ранее в этот день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

Накануне официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили эту информацию.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

7 июля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

В свою очередь, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что намерение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы выглядит как жест отчаяния на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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