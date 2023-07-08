Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 8 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, мотострелковая рота под командованием лейтенанта Дмитрия Бондаренко в районе одного из населенных пунктов выполняла боевую задачу по инженерному оборудованию оборонительных позиций. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел, благодаря грамотному руководству Бондаренко, его подразделению удалось обустроить огневые и ложные позиции, а также укрытия для личного состава и техники без потерь.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии перешли в атаку на позиции роты Бондаренко. Оценив обстановку, военнослужащий организовал своевременное занятие оборудованных огневых позиций подчиненными для отражения наступления противника. В ходе завязавшегося боя, грамотно управляя действиями подчиненных, Бондаренко сковал действия наступающих боевиков, после чего, умело используя укрепления и рельеф местности, начал вытеснять врага с занимаемых им рубежей.

Благодаря грамотным действиям Бондаренко и его подчиненных удалось отразить наступление ВСУ, удержать занятые оборонительные рубежи, нанеся при этом ощутимый урон в технике и живой силе противника.

Также Минобороны выделило заслуги расчета артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Хушбахта Панжиева, который выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих подразделений российских мотострелков. В ходе наступления артиллерийскими ударами расчета была уничтожена живая сила и техника ВСУ. В результате прицельных ударов подчиненных Панжиева украинские подразделения понесли существенные потери и были вынуждены покинуть занимаемые позиции.

Спустя несколько дней, действуя в составе дозорной группы, продвигаясь по лесополосе, Панжиев обнаружил трех украинских боевиков, движущихся в направлении позиций российских войск. Грамотно используя условия местности, гвардии сержант скрытно подобрался к противнику, после чего, застав боевиков врасплох, заставил их сложить оружие и сдаться в плен.

Данные, полученные в ходе последующего допроса пленных боевиков, позволили уточнить план наступательной операции, сохранив при этом жизни и здоровье личного состава наступающего подразделения.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, в ходе боя вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем ВСУ, рядовой Вадим Постников выполнял задачу по подавлению огневых точек и уничтожению бронированной техники боевиков. В бою подразделение, в составе которого выполнял задачи военнослужащий, совершало маневр на боевой машине пехоты (БМП). В результате артиллерийского удара машина получила повреждения.

Выбравшись из поврежденной машины самостоятельно, Постников эвакуировал из БМП своего боевого товарища, получившего ранение, после чего продолжил бой. Заняв выгодную позицию, гвардии рядовой прицельным огнем из гранатомета уничтожил вражеский пикап с личным составом украинских боевиков. После боя Постников оперативно восстановил работоспособность боевой машины и эвакуировал ее в район расположения подразделения.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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