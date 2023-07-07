Пострадавшая от удара молнии в Коломне женщина получила ожоги ног

Пострадавшая от удара молнии в Коломне женщина получила ожоги стоп первой степени. Об этом 7 июля сообщил источник «Известий».

На представленных кадрах видно, как мужчина на руках несет женщину. 43-летняя Елена получила ожог из-за удара молнии на Вокзальной улице.

В настоящее время она уже госпитализирована в Коломенскую областную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в этот день в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара очевидцы сняли на видео. Также в результате осадков десятки автомобилей в городе оказались наполовину затоплены.

По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Также в Сети появилось видео, на котором местный житель Коломны занимается серфингом на улицах города. На кадрах видно, как мужчина, держась за трос, который прикреплен к машине, едет на доске для серфинга.