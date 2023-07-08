Военный эксперт указал на причины передачи Киеву кассетных боеприпасов

Военный эксперт Игорь Никулин 7 июля заявил в беседе с «Известиями», что поставка США кассетных боеприпасов Украине является попыткой дать Киеву преимущество на поле боя.

Он напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены в соответствии с Конвенцией, которую подписало больше 123 стран. Однако США и Украина ее не ратифицировали. Кроме того, по его словам, США и Израиль неоднократно применяли эти боеприпасы. У Украины также были большие запасы таких снарядов от СССР, но они, судя по всему, уже закончились.

«Они эффективны против противника, который находится в глухой обороне, в окопах. Киев рассчитывает получить некоторое преимущество, но за счет чего? Каждый снаряд покрывает площадь нескольких футбольных полей. Это как шрапнель, можно сравнить с дробью, которой стреляют по уткам. Он (снаряд. — Ред.) просто покрывает большую площадь», — отметил эксперт.

Никулин указал, что кассетные боеприпасы представляют особую опасность для мирных жителей, поскольку на десятилетия могут оставаться в земле, не разорвавшись сразу. Американцы, по словам эксперта, надеются, что передача этого типа снарядов даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) «определенные преимущества», поскольку российские войска сконцентрированы и находятся в обороне или ведут контрнаступление.

При этом заверениям Киева, что снаряды будут использовать с осторожностью, Никулин посоветовал не верить, поскольку украинский президент Владимир Зеленский «готов пообещать всё что хотите в данный конкретный момент».

Ранее в этот день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Отмечается, что поставка станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, запасы которых истощились за время конфликта. По словам Салливана, Вашингтон не намерен «оставить Украину безоружной». В свою очередь, Киев дал гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы

Также старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут сказал, что Украина дала гарантии ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы. Кроме того, Украина взяла на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование территорий, где будут применяться кассетные боеприпасы.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о новом пакете помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

В свою очередь, глава комитета ГД по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия непременно ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, а также любые поставки военной техники со стороны Запада по-прежнему являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ.

Между тем военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Известиями» заявил, что передача кассетных боеприпасов связана с тем, что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан. По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.