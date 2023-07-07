Появилось видео с пострадавшей от удара молнии в Коломне

Появилось видео с пострадавшей от удара молнии в Коломне

2023-07-07 23:16:52

2023-07-07 23:16:52

2023-07-07 23:16:52

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