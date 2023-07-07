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Эксперт призвал уничтожать кассетные снаряды до их появления на фронте

Политолог Светов: кассетные боеприпасы необходимо уничтожать до их появления на фронте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кассетные боеприпасы представляют серьезную угрозу не только для военных, но также для гражданского населения. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал «Известиям» политолог Юрий Светов.

Он отметил, что подобные снаряды необходимо ликвидировать раньше, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют их на поле боя.

«Я думаю, прежде всего, нужно стремится уничтожить это оружие до того, как оно достигнет линии фронта. Ну то, что было сделано сейчас в результате нанесения ударов по Львову и по Сумам, где были уничтожены иностранные наемники и склады с иностранным оружием», — объяснил эксперт.

Светов напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены во многих странах, и на то есть причины. В этой связи политолог назвал «предельно циничным» решение Вашингтона снабдить ВСУ подобными устройствами.

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Ранее в этот день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи.

По его словам, Киев предоставил письменные гарантии того, что оружие будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения. Кроме того, украинская сторона взяла на себя обязательство в будущем провести разминирование территорий, где использовались кассетные боеприпасы.

6 июля официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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