В Белом доме отвергли угрозу безопасности США после инцидента с кокаином

Обнаружение кокаина в Белом доме не представляет угрозы национальной безопасности. Об этом 7 июля заявил советник президента США Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности (ввиду инцидента с найденными наркотическими веществами. — Ред.)», — сказал он.

Салливан также отметил, что в администрации США существует и поддерживается «строгая политика» по отношению к проведению тестов на наркотические вещества и их употребление.

«Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому», — добавил советник американского лидера.

По его словам, будут проведены все необходимые меры, если в ситуацию с кокаином будет вовлечен кто-нибудь из Белого дома.

Ранее, 6 июля, сенатор от Республиканской партии Том Коттон потребовал от Секретной службы США подтвердить и обнародовать информацию о месте в здании Белого дома, в котором ранее нашли кокаин. Он отметил, что до сих пор доподлинно неизвестно, где в западном крыле Белого дома был найден наркотик.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. Представитель Секретной службы 4 июля сообщил, что в день обнаружения субстанции самого американского президента в Белом доме не было. Телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с экспертизой, на следующий день выяснил, что обнаруженный подозрительный белый порошок оказался кокаином.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции президента в Вашингтоне. Секретная служба США сосредоточена на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и занимается просмотром записей с камер наблюдения, а также изучением входных журналов.

Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.