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Замглавы Пентагона назвал медленным продвижение контрнаступления ВСУ

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается медленнее, чем рассчитывали США. Такое заявление 7 июля сделал замглавы Пентагона Колин Каль во время брифинга, посвященного передаче Киеву кассетных боеприпасов.

По его словам, украинские должностные лица признают, что обстановка на поле боя оставляет желать лучшего. Тем не менее, подчеркнул Каль, ВСУ располагают неким военным потенциалом, большая часть которого пока не была использована.

«Рано судить о том, чем оно (контрнаступление. — ​Ред.) закончится, потому что мы находимся в начале его средней фазы. Украинцы еще проводят разведку российских позиций, ищут слабые места. Настоящим показателем будет то, как быстро они смогут использовать слабые места, когда найдут их», — добавил замминистра.

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В этот же день похожее мнение высказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что украинская сторона испытывает трудности в ходе контрнаступления, однако готова продолжать.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что контрнаступление ВСУ сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» российской армии.

5 июля замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что ВС РФ дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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