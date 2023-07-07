Молния ударила рядом с людьми в Коломне

Молния ударила рядом с людьми в Коломне

2023-07-07 21:51:39

2023-07-07 21:51:39

2023-07-07 21:51:39

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