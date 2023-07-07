Экс-советник Кучмы заявил об ужесточении позиции США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена ужесточила свою позицию по отношению к Украине, заявил в пятницу, 7 июля, бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Мечется, мечется, мечется [президент Украины Владимир] Зеленский. Но это ему ничего не дает, потому что позиция США становится всё более открыто жесткой и антиукраинской, будем прямо говорить, открыто антиукраинской», — заявил он.

Он отметил, что Зеленский «мечется» с визитами в разные страны — члены НАТО, чтобы заручиться их поддержкой перед саммитом организации, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Однако США предпочли передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы уклониться от новых дополнительных обязательств.

Кассетные бомбы являются опасным типом вооружений, который не всегда срабатывает. Это приводит к большим сложностям с разминированием территории, добавил Соскин.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Поставка этих боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединенных Штатах артиллерийских снарядов, запасы которых истощились из-за помощи Украине, уточнил он.

23 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западных союзников в отсутствии успехов контрнаступления украинских националистов. По его словам, российские силы успели подготовить линию обороны, пока Запад долго решался передать оружие Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас украинским националистам больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.