DPA узнало о решении стран НАТО увеличить военные расходы до 2% ВВП

Страны НАТО пришли к решению увеличить военные расходы как минимум до 2% ВВП в преддверии саммита альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные альянса.

Члены организации долгое время боролись за достижение данного показателя к 2024 году. Правительство ФРГ в принятой 14 июня стратегии национальной безопасности выразило приверженность альянсу и цели повышения членами НАТО расходов на оборону до 2% ВВП.

Власти Германии в прошлом году объявили о выделении специального бюджета в размере $109 млрд для устранения недостатков в расходах страны на оборону в ближайшие годы. Однако, по последним оценкам альянса, в 2023 году у Германии этот показатель составит всего 1,57%, несмотря на значительное увеличение расходов на оборону. Согласно последним расчетам, в 2022 году этот показатель составлял 1,49%.

Между тем Литва, Польша, Великобритания, Эстония, Латвия и Греция выполнили обязательства по расходам в 2022 году.

По расчетам НАТО, ожидается, что только 11 из 31 союзника достигнут поставленной цели.

Ранее, 5 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии канцлер назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины.

До этого, 20 июня, директор парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Бранднер раскритиковал правительство ФРГ за трату €500 тыс. на визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Его возмутило, что страна должна оплачивать приезд иностранного лидера за счет своих же граждан.

28 марта стало известно, что министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до €5,4 млрд. В материале указывается, что военное ведомство использует данные средства «для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.