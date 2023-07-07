На линию Керченской паромной переправы между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль

На линию Керченской паромной переправы между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль

2023-07-07 20:51:29

2023-07-07 20:51:29

2023-07-07 20:51:29

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