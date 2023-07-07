Сунак выразил надежду на ратификацию заявки Швеции в НАТО в беседе с Эрдоганом

Правительство Великобритании надеется, что Турция в скором времени ратифицирует поданную Швецией заявку на вступление в НАТО. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает канцелярия британского премьера Риши Сунака по итогам разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«[Сунак] подчеркивал, что присоединение Швеции к НАТО обеспечит альянсу существенные преимущества, а также обратил внимание на прогресс, который был достигнут в решении вопросов, связанных с законными опасениями Турции, касающимися ее безопасности», — приводит цитату из документа ТАСС.

Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Анкара всë еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов. Он отметил, что Турция ожидает выполнения взятых на себя Швецией обязательств. Он также указал, что вопрос со вступлением страны будет затронут на июльском саммите НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.

При этом 11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит Североатлантического альянса, на котором планировалось принять королевство в блок.